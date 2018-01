ROMA – E’ per marzo 2018 la fine di Dragon Ball Super.

Il quinto anime della serie si concluderà con l’episodio 131 il 25 marzo.

Lo conferma Fuji Tv (il canale giapponese che trasmette la serie).

Tuttavia, come riporta il sito Kotaku, si tratta di una fine “provvisoria”.

Stando alla dichiarazione del network, una nuova produzione è in fase “da definirsi” e aggiungendo che “la serie non è finita”.

Non è chiaro se con “serie” Fuji Tv si riferisca solo a Dragon Ball Super o all’intero franchise animato.

Al momento Toei Animation ha in programma il nuovo film di Dragon Ball, nelle sale giapponesi a dicembre 2018.

Nel frattempo, su Italia 1 continua la messa in onda del terzo pacchetto di episodi doppiati (saga Goku Black).

La programmazione subirà un cambiamento: per far posto alla striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi, da mercoledì 24 gennaio Dragon Ball Super non sarà più trasmesso. Sembra sarà spostato al sabato – alle 14.35 – con un doppio episodio.

DRAGON BALL SUPER

“Dragon Ball Super” è firmato da Akira Toriyama, l’ideatore del manga originale. È, inoltre, il primo anime inedito del franchise Dragon Ball ad andare in onda dal 1997 – quando finì “Dragon Ball GT” – e il quinto in totale dopo “Dragon Ball”, “Dragon Ball Z”, “Dragon Ball GT” e “Dragon Ball Kai”.

Diretto da Kimitoshi Chioka e prodotto da Osamu Nozaki, Naoko Sagawa e Atsushi Kido – “Dragon Ball Super” è un successo mondiale trasmesso in molti Paesi tra cui Portogallo, Stati Uniti, Francia, Spagna ed America Latina, oltre che dalla patria giapponese.

Diventato un cult mondiale, Dragon Ball è stato trasmesso in più di 70 paesi nel mondo con oltre 230 milioni di copie di fumetti vendute.

Alla serie animata segue in parallelo il manga omonimo, disegnato da Toyotaro con la supervisione di Akira Toriyama.

Non è chiaro se, con l’anime, si concluderà anche il manga, pubblicato in Italia da Star Comics.