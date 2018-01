Comedy Central +1 si trasforma in Sex and the City Channel

ROMA – Grande sorpresa per i fan di Sex and the City. In occasione del ventesimo anniversario della serie, da oggi al 23 Comedy Central +1, il canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 125, si trasforma in Sex and the City Channel.

5 giorni per rivivere un’epoca, un modo di vivere. 5 giorni per riascoltare il battito del cuore femminile di New York. 5 giorni per una full immersion nelle sei stagioni della serie cult che ha ribaltato gli schemi narrativi mettendo al centro della Grande Mela la vita turbinosa di quattro amiche inseparabili: Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha. Sei stagioni per abbattere ogni tabù tra scarpe, shopping, uomini e… sesso.

Una serie di successi

Sex and the City, ideata da Darren Star, già creatore di Beverly Hills 90210 e di Melrose Place, è la serie basata sul romanzo omonimo di Candace Bushnell, una delle prime opere del genere chick lit (insieme a Il diario di Bridget Jones), che ha avuto un grande successo e una vasta eco internazionale. Ambientata a New York, racconta la vita sentimentale e sessuale di quattro amiche, trattando spesso argomenti di rilevanza sociale come lo status delle donne nella società e il loro ruolo nella famiglia.

La serie ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui diversi Emmy Awards e Golden Globe. Ha ricevuto più di cinquanta nominations agli Emmy Awards ed è stata candidata ventiquattro volte ai Golden Globe.