Bacàn è Pronto, l’electro avant pop del musicista romano

ROMA – Finalmente disponibile negli store digitali pubblicato da B2S, Pronto, il debut album del progetto Bacàn capitanato dal musicista Giovanni Giovanni De Sanctis.

Bacàn, ricerca sonora e ritmo

Già membro di About Wayne e Soul of the Cave, Bacàn nasce come un progetto di scrittura spontanea, intima, basato sulla ricerca sonora digitale e audio; synth ritmici e linee di basso portate all’estremo si fondono insieme a loop e ritmiche esotiche, facendo da tappeto a una scrittura avant pop e a testi catartici, sull’amore, le relazioni, l’amicizia. Il lavoro anticipato dai singoli Morning e Breathe You, conta undici tracce che spaziano dall’alternative pop all’analog electro. Due i featuring presenti nell’album: quello della cantante Sara Mun e di Fransisca nella traccia Dogs. Il suono di Bacàn è in continuo movimento, si evolve con l’ambiente circostante da cui raccoglie stimoli sonori e ritmici: il risultato finale è qualcosa di vicino all’elettronica con influenze rock/world e neopsichedeliche. Gli artisti dai quali trae maggiore ispirazione sono Caribou, Battles, Empire of the Sun, Son Lux e Cristobal Tapia De Veer.

Il singolo The sun is going under

L’uscita dell’album è accompagnata dalla pubblicazione del nuovo video The Sun is Going Under, dove -appunto- il sole che affoga, è inteso dall’artista come quello dei vent’anni. L’angoscia e l’immobilismo nel passaggio all’età adulta caratterizzano questo momento. Il video è un piano sequenza in cui la protagonista si risveglia al crepuscolo, legata a un palo dal cavo delle sue stesse cuffie. Nello slegarsi improvvisa una danza rituale e ipnotica. In un ambiente surreale e senza tempo, con l’aiuto della musica riesce a liberarsi, per poi trovare riparo in una grotta circostante.



La semplicità della melodia, sospesa tra armonie analogiche e digitali, presenta il brano come un punto d’incontro tra la sperimentazione più avanguardista e la più comune forma canzone. The Sun Is Going Under è un assaggio di quello che sarà il primo album dell’artista romano dal titolo Pronto: una spirale elettronica tra sogno e reale. La location scelta dal regista Alessandro Zonfrilli è la spiaggia di Caldara di Manziana, all’interno del Parco naturale di Bracciano a Roma.