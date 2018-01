San Valentino: pronti a scegliere la vostra città gay friendly?

ROMA – Avete in mente di regalare la solita scatola di cioccolatini oppure il mazzo di fiori alla vostra dolce metà per questo San Valentino?

Se non volete rischiare un that’s all alla Miranda Priestly, vi conviene cercare idee (e mete) più originali. Personalizzate il vostro regalo con una gay-card ideata dal gay travel blogger Giuseppe Giulio insieme alla redazione di Diregiovani e rendi speciale il tuo prossimo viaggio gay friendly in 5 mete esclusive!

Zurigo, Svizzera

Volete vedere la Zurigo gay friendly? La città più internazionale della Svizzera, è un paradiso alpino e non solo che non bagna i suoi confini in nessun oceano. Se dunque amate le escursioni, la storia e la modernità, questa è la meta di San Valentino adatta (per due)! Lasciatevi stupire da Bahnhofstrasse, la via dello shopping e da un drink al Huusmaa: resterete ammaliati.

Dublino, Irlanda

Per le coppie che amano il romanticismo, i libri, e gli hotel gay friendly futuristici, Dublino è sicuramente la città ideale per un weekend di San Valentino. Una meta dove sarà facile respirare aria di festa: dalle saune di Boilerhouse al Dock fino ai pub di Temple Bar, uno dei luoghi più belli per festeggiare una storia indimenticabile!

Anversa, Belgio

Diamonds are (gay) best friends! Nota per essere la città dei diamanti, Anversa ha un centro storico piccolo ma fervido di grandi serate ed eventi. Godetevi la bella Grote Markt, la stazione centrale (un capolavoro architettonico) e la casa natale del pittore Rubens e per finire scatenatevi al Pannekoek, un gay dance party che si tiene ogni domenica sera al Brassarie Bonaparte proprio sulla piazza principale di Grote Markt.

Zagabria, Croazia

Il viaggio che più vi riempie di gioia per San Valentino è andare alla scoperta di storie e mondi poco conosciuti? Molto bene, Zagabria è la città gay friendly che fa per voi. Lasciatevi incantare dal Dolac Market oppure rilassatevi nei numerosi locali croati, seduti a tavolino all’aperto con un buon caffè e un ottimo pasticcino. Ma senza dimenticare di fare un salto a partire dalla mezzanotte (in due) al Rush Bar. L’ingresso è libero per le prime 20 persone. Una tappa imperdibile per ogni coppia cosmopolita!

Madrid, Spagna

Te quiero Madrid! Vita incredibile, musei pazzeschi e una gay life che fa invidia alle altre grandi capitali gay friendly del mondo. Madrid è tra le mete perfette per un San Valentino da lolite! Se ci andrete a febbraio, non perdetevi il Mercato del Rastro, un eccezionale nonché indimenticabile mercato delle pulci nel quale troverete davvero di tutto! Per una cena romantica? Beh allora non potete non prenotare un tavolo per due al Mamá Inés. Mi raccomando rose rosse per voi!