Forum Giovani, Pisani: nuove generazioni al centro del dibattito politico

ROMA – “Abbiamo deciso di condividere le nostre idee con i principali attori politici in vista delle prossime elezioni del 4 marzo, per parlare delle opportunità che si verranno creare nei prossimi mesi”. Con queste parole la portavoce del Forum Nazionale Giovani, Maria Cristina Pisani, ha aperto gli Stati generali della politiche giovanili in programma oggi e domani presso la struttura WEGIL in Largo Ascianghi a Roma.

Forum Giovani: partecipazione è fondamentale per il cambiamento

Pisani ha spiegato: “Il nostro e’ uno sforzo motivato dalla consapevolezza di avere la responsabilità di rappresentare oltre 4 milioni di giovani e dell’associazionismo che appartiene al nostro mondo”.

“L’obiettivo – prosegue – è porre al centro del dibattito politico il valore dei giovani. Le sfida decisiva è garantire la democrazia del nostro Paese e in questo gioca un ruolo fondamentale la partecipazione, per favorire i cambiamenti non solo in vista del 4 marzo”.

“Ci vuole forza, coraggio e determinazione per promuovere questi cambiamenti”, ha concluso Pisani.