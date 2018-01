Sanremo. Torna il Primafestival, il notiziario flash per sapere tutto di tutti

Roma – Inizia il conto alla rovescia per la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo. Confermato anche quest’anno il Primafestival: il notiziario flash più veloce di un lampo per sapere tutto di tutti prima e durante la rassegna. L’appuntamento quotidiano prenderà il via su Rai1 dal 26 gennaio al 10 febbraio. Gossip, news, polemiche e racconti subito dopo il Tg delle 20. A condurre Sergio Assisi che ogni sera proporrà anticipazioni, ospiti, incontri inattesi, curiosità e contributi esclusivi; Melissa Greta Marchetto (voce di Rai Radio2) sarà invece in collegamento dalla sua postazione multimediale per informare il pubblico sui contenuti che animano i social, le tendenze, i trend e gli scoop.

Primafestival è l’unico programma all-news interamente dedicato all’evento sanremese. Gli autori Andrea Boin e Walter Santillo con la regia di Elisabetta Pierelli saranno al lavoro per raccontare al pubblico tutto quello che sta per accadere e quello che è accaduto. Del resto si sa: a fare da cornice al Festivàl non sono solo fiori e cartoline sanremesi, ma soprattutto commenti, pronostici, pareri e parecchia polemica. Dopo due edizioni felici, in rete non mancano le prime perplessità, fiducia sì a Claudio Baglioni ma la seduta d’ascolto nella sede Rai di Corso Sempione a Milano crea scontentezza. Poco ritmo leggiamo e pochi brividi, ma tutto questo ci incuriosisce ancor di più.