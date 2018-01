Dragon Ball Z x Adidas, la collezione di scarpe nel 2018

ROMA – Adidas conferma le voci che da mesi hanno acceso l’interesse dei fan di Dragon Ball.

Nel corso 2018 arriverà la collezione di scarpe ispirata al manga di Akira Toriyama.

Dragon Ball Z x Adidas collection sarà composta da 7 modelli di sneakers (come le sfere del drago), che riprendono i colori dei rispettivi personaggi che rappresentano.

I modelli sono: ZX 500 RM (Son Goku), Deerupt (Son Gohan), Oregon Ultra Tech (Vegeta), EQT MID ADV (Shenron), Adidas Yung 1 (Frieza), Adidas Prophere (Cell) e Kamanda (Majin Buu).

Come svela in anteprima Yeezy Mafia, le scarpe usciranno in coppia (tranne Shenron) nel corso del 2018, rappresentando le battaglie classiche di Dragon Ball Z: Goku vs Frieza (agosto), Gohan vs Cell (ottobre), Vegeta vs Majin Buu (novembre). Le sneaker Adidas ispirate a Shenron dovrebbero, infine, essere disponibili dal mese di dicembre.