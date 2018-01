Dratini è il Pokémon speciale del secondo Community Day di Pokémon GO

ROMA – Niantic Labs ha scelto il Pokémon speciale del secondo appuntamento con il Community Day di Pokémon GO.

Il 24 febbraio 2018, dalle 11:00 alle 14:00, si andrà a caccia di Dratini.

Ancora non è stata rivelata la mossa esclusiva che si sbloccherà una volta acchiappato.

Per tutte e tre le ore dell’evento saranno disponibili bonus esche e polvere di stelle (cattura) triplicate.

Dratini

Dratini è un Pokémon di tipo drago appartenente alla prima generazione.

Utilizzando 25 caramelle Dratini evolve in Dragonair, con 100 in Dragonite.

Che cos’è il Pokémon GO Community Day?

Il Pokémon GO Community Day è un’opportunità per gli Allenatori di tutto il mondo di incontrarsi nelle aree più vicine a loro, stringere nuove amicizie e sperimentare cosa significhi far parte di questa speciale community.

Una volta al mese sarà lanciato un evento per il Pokémon GO Community Day il cui protagonista sarà un Pokémon speciale che apparirà frequentemente in tutto il mondo solo per poche ore.

Se catturato durante l’evento, questo Pokémon imparerà una mossa unica.

Saranno attivi anche altri bonus nelle ore dell’evento come punti esperienza aumentati, Polvere di Stella e Moduli Esca che avranno una durata di tre ore.