Al via il 14 novembre il Maker Learn Festival

Dall’intelligenza artificiale alla robotica, dal mondo dei videogame alle app legate al turismo; dalla manifattura digitale alla sostenibilità e molto altro. Sono oltre 50 le proposte formative, tutte gratuite, che animano Maker Learn Festival, la ricca offerta di formazione che è parte integrante della decima edizione di Maker Faire Rome 2022, e realizzata grazie alle iniziative dei maker e dei tanti partner della manifestazione. Maker Learn Festival si svolgerà, online, dal 14 al 18 novembre concentrando i diversi contenuti formativi (corsi, webinar, talk, workshop e performance interattive) in cinque giorni, tutti su piattaforma Zoom, con proposte mirate anche per insegnanti, bambini e ragazzi. Come partecipare? Semplice, basta collegarsi all’indirizzo internet https://makerfairerome.eu/it/maker-learn-festival-2022 e scegliere il corso che si preferisce tra il ricco menù a disposizione.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite costituisce la via per raggiungere un futuro migliore per tutti. I 17 obiettivi di cui è composta affrontano le sfide globali che abbiamo di fronte, tra cui povertà, disuguaglianza, cambiamento climatico, degrado ambientale, pace e giustizia. E questi obiettivi condivisi ispirano anche Maker Learn Festival e i contenuti che offre: gran parte dei corsi, dei webinar e dei talk tendono, infatti, al miglioramento della società e delle condizioni di vita, personale e professionale, dell’individuo e affrontano temi importanti per il cambiamento positivo del mercato economico e della società.

Maker Learn è un progetto di Maker Faire Rome (www.makerfairerome.eu) per la formazione continua, un portale nel quale è possibile trovare – durante tutto l’anno – opportunità gratuite di formazione che spaziano su diversi temi. Maker Faire Rome 2022, l’evento dedicato all’innovazione e alla tecnologia – organizzato e promosso dalla Camera di Commercio di Roma – si è concluso con un grande successo di partecipazione testimoniato dai numeri: 45mila presenze nei giorni della manifestazione, ben 333 aree espositive, oltre 500 giornalisti accreditati. E MFR quest’anno, in occasione del decimo compleanno, ha festeggiato una vera e propria special edition con la classica tre giorni di rassegna (7-9 ottobre al Gazometro Ostiense) preceduta da altri eventi di approfondimento e condivisione (Commonground e Opening Conference) e seguita da altri appuntamenti come il Maker Learn Festival.

“In linea con un principio ispiratore volto alla condivisione di idee e progetti per un futuro migliore, Maker Faire Rome- afferma Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma- si conferma più che mai il luogo dove maker, imprese, scuole, università, centri di ricerca, innovatori, ma anche artisti e appassionati di ogni età si incontrano e comunicano le proprie conoscenze e scoperte: il luogo dove l’innovazione è alla portata di tutti. Maker Learn Festival, che si apre tra pochi giorni, è un’occasione davvero importante per formarsi gratuitamente e restare aggiornati su temi cruciali per il nostro presente e futuro. Ringrazio i partner della Maker Faire Rome per questo ulteriore impegno e invito tutti a prendere parte ai tanti corsi proposti perché la conoscenza è il nostro capitale più importante”.