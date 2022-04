Eclissi solare del 30 aprile: come osservarla

Oggi è il giorno della prima eclissi solare del 2022, un’eclissi parziale che, purtroppo, non sarà visibile dall’Italia, ma potrà essere seguita sul web grazie allo streaming gratuito messo a disposizione dalla NASA e da Timeanddate.

L’eclissi solare parziale del 30 aprile inizierà alle 20.45, raggiungerà il culmine alle 22.40 (il momento di massimo oscuramento) e si concluderà alle 00:37, per una durata totale di circa 4 ore.

Che cos’è l’eclissi?

Un’eclissi di Sole si verifica quando la Luna, in fase di nuova, si interpone direttamente tra la Terra e il Sole, gettando un’ombra sulla superficie del nostro pianeta.

L’orbita terrestre intorno al Sole è ellittica, non è circolare. Questo significa che ci sono volte in cui la Terra è più vicina alla nostra stella rispetto alle altre.

Lo stesso vale per l’orbita della Luna attorno alla Terra, anch’essa ellittica e non circolare.

Il fatto che un’eclissi si verifichi è insieme un caso di meccanismi celesti e di tempo.

Dal quando la Luna si è formata circa 4,5 miliardi di anni fa, si è progressivamente allontanata dalla Terra (di circa 4 centimetri l’anno).

In questo momento la Luna è alla distanza ideale per apparire nel nostro cielo esattamente della stessa dimensione del Sole.

Eclissi parziale di Sole

Abbiamo detto che quella di oggi è un’eclissi parziale.

Questo fenomeno si verifica quando solo la penumbra (l’ombra parziale) viene proiettata sulla Terra.

In questi casi, una parte del Sole rimane sempre in vista durante l’eclissi.

Quanto del Sole rimane “scoperto” dipende dalle circostanze specifiche.

Un’eclissi parziale è anche un’eclissi totale osservata al di là della fascia di totalità (detta anche corridoio d’ombra).

Per esempio, l’eclissi totale del 29 marzo 2006 fu vista parziale dall’Italia.