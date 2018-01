Le storie di Snapchat saranno condivisibili su Facebook e Twitter

ROMA – Le storie di Snapchat si preparano per un “viaggetto” al di fuori dei confini del social. Con i prossimi aggiornamenti (che prima arriveranno in Canada, Australia e Gran Bretagna e solo sui profili di utenti selezionati), saranno condivisibili su Facebook e Twitter. In questo modo anche chi non è iscritto alla piattaforma potrà guardare le storie.

Un link visibile per 30 giorni

Per ogni contenuto Snapchat creerà un link da poter condividere. Poi sarà l’utente a decidere se pubblicarlo e condividerlo con un messaggio, una mail o sugli altri social Twitter. Per alcune Storie il link rimarrà visibile per 30 giorni. Le storie, inoltre, potranno essere incorporate su altri siti web.

Aumenta così la visibilità della piattaforma del fantasmino bianco che sta attraversando un periodo non proprio roseo. Le quotazioni in borsa traballano e l’appeal tra gli utenti è calato già da un po’. Tutta colpa della diffusione delle storie su tutte le piattaforme social. Quest’ultima mossa di Snapchat punta così a riattrarre il suo pubblico e magari a catturarne di nuovo.