I Pinguini Tattici Nucleari tornano con il nuovo singolo TETRIS

Roma – Quello dei Pinguini Tattici Nucleari, irriverente band bergamasca, è un rock demenziale che sta facendo il pieno di ascolti. Gioventù Brucata è il terzo album della band uscito ad aprile e oggi, a pochi giorni dall’inizio della seconda parte del tour invernale, il gruppo torna con il nuovo singolo e il nuovo video di Tetris “canzone pop che non ha mai chiesto di essere capita, né di essere amata“.

Il videoclip, un gioco per immagini collegate al brano girate in video reverse, è stato scritto dai Pinguini Tattici Nucleari e diretto, filmato e montato da Marco Ravelli. Tetris “Chiede soltanto di essere ballata. Parla di quando finalmente pensi di avere trovato un certo equilibrio nella tua vita, ma alla fine ti rendi conto che è solo un’illusione. Proprio come il Tetris“.

Tra squisitezze tecniche e testi con dosi massicce di ironia, il gruppo mescola influenze e generi spaziando dal rock al funk, dal prog al reggae, ricordano band come Folkstone, Marta sui Tubi e gli Elio e le Storie Tese. Era il 2012 quando i Pinguini Tattici Nucleari nascono per caso, la band composta da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco “il Cotoletto”, Elio Biffi “Bandolero Seducente”, Lorenzo Pasini “Cosa?”, Simone Pagani “Perditore di targhe” e Matteo locati “Tamagotchi” ha esordito con l’EP “Cartoni Animali” (2012), seguito nel 2014 dal primo disco “il re è Nudo” e nel 2015 da “Diamo un Calcio all’’Aldilà”. Con Gioventù Brucata (2017) la band ha iniziato a collezionare numeri davvero importanti: più di un milione di ascolti su Spotify per il loro singolo precedente, Irene, il cui video ha realizzato 300.000 visualizzazioni in 3 settimane.

Tanti i sold out nella prima parte del tour invernale, da Torino a Tivoli, confermando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori per una band che sta crescendo in modo esponenziale grazie anche ad un live coinvolgente e molto divertente.

Gioventù Brucata, il tour invernale:

13/01 Indi(e)[email protected] 211 – Torino (SOLD OUT)

19/01 Dejavù – S. Egidio della Vibrata (TE)

26/01 Subway – Viterbo

27/01 Bradipop – Rimini

02/02 Monk – Roma

03/02 Bangarang – Genova

10/02 Flog – Firenze,

16/02 Diavolo Rosso – Asti

17/02 Smart Lab – Rovereto (TN)

23/02 Pulp – Parma

24/02 The Cage – Livorno

02/03 Covo Club – Bologna

03/03 Latte+ – Brescia