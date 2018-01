Primi amori all’Isola dei Famosi, due le coppie appena nate

ROMA – L’avventura è partita solo due giorni fa ma all’Isola dei Famosi sarebbero già nati i primi amori. Protagonisti Bianca Atzei e Filippo Nardi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto.

Bianca Atzei e Filippo Nardi

Secondo Chi, in edicola questa settimana, ci sarebbe un certo feeling tra la Atzei e Nardi. Tra loro sguardi complici e tenerezze che fanno pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. La cantante è sbarcata all’Isola single, dopo l’addio inaspettato di Max Biaggi. Nardi potrebbe essere la distrazione giusta per superare la fine di una storia che non voleva si chiudesse.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

A catturare l’attenzione, in questi giorni, sono, però, Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Tra i due sembra evidente l’interesse anche agli altri naufraghi. Tant’è che anche Nadia Rinaldi ha notato una particolare vicinanza. “Qui gatta ci cova… – ha detto alle altre naufraghe in un momento di relax – Stamattina quando mi sono svegliata stavano tutti e due dentro all’amaca… Credo che ci siano delle affinità. Sull’Isola avranno modo di conoscersi meglio”. E, in effetti, i due scherzano e si scambiano guardi a una distanza pericolosa.

L’ex di Cecilia Rodriguez e la Madre Natura si sono avvicinati già nei giorni in hotel prima della partenza per Cayo Cochinos. “Non so se gli piaccio, – ha svelato alle telecamere la Di Francesco – ma da come mi guarda e si comporta credo ci possa essere un interesse”. Un interesse che sembra essere reale. “Paola è una bella ragazza, – ha confessato Monte – interessante anche dal punto di vista caratteriale”. Le telecamere dell’Isola sono pronte a riprendere le prossime mosse dei due.