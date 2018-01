Sanremo 2018: James Taylor, Sting e Shaggy i primi ospiti

ROMA – Comincia a delinearsi la griglia dei grandi artisti internazionali che calcheranno il Teatro Ariston durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2018 (dal 6 al 10 febbraio, su Rai 1), scelti e invitati dal Direttore Artistico e “Capitano” Claudio Baglioni.

Gli ospiti omaggiano l’Italia

I primi ad essere annunciati sono l’inglese Sting e il cantautore americano James Taylor. La vera novità, però, sarà la loro esibizione: entrambi, infatti, renderanno omaggio alla Canzone Italiana. Così come Baglioni aveva anticipato nella sua prima conferenza stampa su Sanremo, in cui dichiarò che tutti gli ospiti musicali del festival avrebbero realizzato un tributo alla nostra musica. La performance di Sting prevede anche un brano con Shaggy per presentare l’album (di prossima uscita) scritto a quattro mani.