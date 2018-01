Le gif arrivano nelle Instagram Stories

ROMA – Con il nuovo aggiornamento le storie di Instagram si arricchiscono con le gif. La novità (annunciata tramite il blog ufficiale dell’app), in arrivo sia su Android che su iOS, permetterà agli utenti di scegliere tra una serie di adesivi animati per arricchire le proprie stories. Dalle scritte saltellanti ai cuori animati, passando per gatti ballerini.

Sono 300 milioni gli utenti che, ogni giorno, utilizzano le storie di Instagram. La novità, quindi, non potrà far altro che piacere.

Le gif sul social sono frutto della collaborazione tra Instagram e Giphy, lo storico motore di ricerca e database di gif. Allo stesso modo degli altri adesivi, le gif potranno essere ridimensionate e posizionate in qualunque parte dello schermo.

Nelle prossime settimane, Instagram permetterà anche di caricare nelle stories foto e video di qualsiasi dimensione. Finora, il social adatta al proprio schermo l’immagine, tagliando talvolta i dettagli più esterni della foto scattata fuori con la normale fotocamera del cellulare. Lo spazio che rimarrà al caricamento della foto verrà riempito con una base colorata.