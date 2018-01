Pacific Rim – La Rivolta, l’attacco dei kaiju nel nuovo TRAILER

“Cancelleranno ogni forma di vita…”

La guerra contro i kaiju continua con “Pacific Rim- La Rivolta”, nei cinema italiani dal 22 marzo 2018.



SINOSSI:

Il conflitto che ha coinvolto il nostro pianeta tra mostri alieni e super macchine pilotate dall’uomo e costruite per annientarli è stato solo il preludio ad un nuovo devastante assalto nei confronti dell’umanità che vedremo in Pacific Rim – La Rivolta. John Boyega (Star Wars: Il risveglio della forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost, un tempo promettente pilota Jaeger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell’uomo sui mostruosi “Kaiju”. Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l’umanità, la sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) —adesso a capo di una nuova e coraggiosa generazione di piloti cresciuti all’ombra della guerra— dà a Jake un’ultima possibilità per dimostrarsi all’altezza dell’eredità lasciata dal padre. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unire le forze in una rivolta globale contro l’estinzione. Jake verrà affiancato da Lambert, un talentuoso pilota rivale (interpretato da Scott Eastwood, Fast & Furious 8), e dalla quindicenne Amara (Cailee Spaeny, al suo debutto), un’hacker di Jaeger. Ribellandosi per diventare la più potente linea di difesa mai esistita, faranno rotta verso una nuova, spettacolare avventura di gigantesca portata.

Cast:

Pacific Rim – La Rivolta è diretto da Steven S. DeKnight (produttore esecutivo della prima stagione di Daredevil e della miniserie Spartacus).

Nel cast: John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Rinko Kikuchi, Wesley Wong, Lily Ji, Lan Yingying, Cailee Spaeny, Qian Yongchen, Zhang Jin , Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day.

I nuovi Jeager

BRACER PHOENIX

KAIJU

Le vere star di Pacific Rim sono i kaiju (怪 獣), una parola giapponese che significa letteralmente “strana creatura”.

I kaiju rappresentano i protsgonisti di un genere cinematografico molto famoso in Giappone, che ha dato i natali a Mothra, Rodan e soprattutto Godzilla.

In Pacific Rim queste mostruose emergono da una misteriosa breccia comparsa sul fondale dell’Oceano Pacifico, dando il via alla guerra per la sopravvivenza dell’umanità.

Un Kaiju è un mostro anfibio da tremila tonnellate proveniente da un portale nel profondo dell’oceano pacifico chiamato il varco. Assetati di sangue e armati con meccanismi di difesa a base di acido, sono determinati a conquistare il nostro pianeta.

I kaiju sono stati classificati sulla “Serizawa Scale” in cinque diverse categorie.

Il gruppo I e II rappresentano i kaiju più deboli, mentre le categorie III-V sono i più forti.

In realtà, sono armi biologiche create dai “precursori”, una razza aliena proveniente da una dimensione parallela alla nostra.

A causa dei livelli di inquinamento raggiunti sulla Terra, il pianeta ha ottenuto le condizioni ideali per sostenere la vita dei precursori, che nel 2013 aprono il portale dimensionale sul fondo dell’Oceano Pacifico, permettendo ai Kaiju di emergere per colonizzare il pianeta e spazzare via la razza umana.