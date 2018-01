SBAGLIATO di lowlow e Riki, un brano sulle gravidanze adolescenziali

ROMA – Esce domani, 26 gennaio, Sbagliato di lowlow e Riki.

La narrativa potente del rapper incontra l’energia pop dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi in un brano dedicato al delicato tema delle gravidanze adolescenziali.

Sbagliato di lowlow e Riki, la storia di Clara

Con Sbagliato lowlow torna con quello che gli riesce meglio: uno storytelling forte su un tema importante come quello delle gravidanze adolescenziali, e lo fa calandosi nei panni di Clara, una ragazza come tante, amica della Lara che abbiamo già incontrato ne “Il sentiero dei nidi di ragno”, senza particolari disagi o traumi, che rimane incinta del suo ragazzo.

La scrittura potente e diretta del rapper riesce a scandagliare le emozioni di Clara che passa dall’eccitazione del primo amore alla profonda solitudine e al terrore di essere giudicata, abbandonata, sbagliata. Di essersi rovinata la vita.

Le voci di lowlow e Riki si uniscono nella parte finale del brano dove i due artisti vogliono dare un messaggio chiaro e importante:

“questa è la storia di una ragazza normale/devo scegliere un finale degno/le storie comuni sono straordinarie/ e io non sono il tipo che fa la morale/io dico solo: pensa con la tua testa/ scegli con il tuo cuore/ di vita hai soltanto questa/ sorridi non per gli altri ma solamente per te stessa/ sei una principessa e noi viviamo di luce riflessa”.

Astro nascente della scena rap italiana uno, fenomeno pop in grado di diventare in pochi mesi l’artista italiano con più dischi venduti del 2017 l’altro. Le rime dissacranti, quasi violente nel loro essere dirette e incisive, del primo incontrano la scrittura generazionale del secondo.

Messaggi incrociati sui social hanno riscaldato e preparato in questi giorni le rispettive fanbase a questo sodalizio artistico e all’arrivo di “Sbagliato”: il nuovo singolo di lowlow feat Riki, in uscita venerdì 26 gennaio che sarà contenuto nel nuovo album del rapper previsto da Sugar entro il 2018.

Un connubio nato dalla spontanea voglia dei due artisti di collaborare. In pochi giorni Riki ha composto l’inciso che andava perfettamente a completare le strofe di lowlow e, grazie alla produzione di Fish – coautore del brano – e Marco Zangirolami, il brano ha preso forma.

La scrittura di lowlow, tra le altre cose, si caratterizza per essere fortemente cinematografica. Spesso le sue barre sono quasi delle sceneggiature e i suoi videoclip traducono in immagini sul video la storia che lowlow racconta con le sue rime. È esattamente quello che accade nel videoclip di “Sbagliato”, online da venerdì 26 gennaio e diretto da The Astronauts: quasi un cortometraggio che ci spalanca una finestra sul mondo di Clara.