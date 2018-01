Tutto pronto per l'”Arrivedorci” degli Elio e le Storie Tese

Roma – Dopo una carriera lunga più di trent’anni anni immaginare l’uscita dalle scene degli Elio e le Storie Tese fa tanta impressione. Non si tratta purtroppo dell’ennesimo “scherzo” della band: tutto è pronto per il grande saluto finale. L’ultimo disco, intitolato appunto ARRIVEDORCI, è in uscita il prossimo 9 febbraio e le date del “Tour d’Addio – da consumarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018” sono note da giorni.

IL NUOVO ALBUM

Il disco, testamento discografico della band, conterrà la registrazione del concerto di addio al Forum di Assago più due brani inediti, per l’esattezza “Arrivedorci“, brano che gli Elio e le Storie Tese canteranno sul palco dell’Ariston e “Il circo discutibile“. L’album si può acquistare in preorder (dal 24 gennaio) ed è disponibile in doppio cd, vinile a tiratura limitata e nello speciale SuperFan Pack che contiene l’esclusiva T-Shirt a edizione limitata.

Il “Tour d’Addio – da consumarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018”

Anche per il tour biglietti disponibili nel circuito ticketone, due i pacchetti pensati per i fedelissimi seguaci della band: il pacchetto BOCA e quello AMORE.

Il primo comprende (per un costo di 80 euro) un biglietto premium nel parterre in piedi, un pass VIP laminato e cordino da collezione che consente l’esclusiva partecipazione al soundcheck più lo staff dedicato in loco e l’ingresso riservato con entrata anticipata rispetto al pubblico generale. Il secondo invece (AMORE) è un esclusivo pacchetto limitato a soli 4 acquirenti, che comprende – per la modica cifra di 800 euro – un posto a sedere esclusivo sul palco. Interazione con lo spettacolo e l’opportunità di ballare con Mangoni durante i momenti dance previsti all’interno dello show. Un pass VIP laminato e cordino da collezione che consente l’esclusiva partecipazione al soundcheck e meet&greet con la Band. Gadget e cd autografato. Staff dedicato in loco e ingresso riservato con entrata anticipata rispetto al pubblico generale.

Le tappe del Tour d’Addio

20 aprile al Pala George di Montichiari (BS),

21 aprile alla Kioene Arena di Padova,

23 aprile al Mediolanum Forum di Milano,

1° maggio all’Arena di Verona,

3 maggio al Pala Alpitour di Torino,

5 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze,

8 maggio all’RDS Stadium di Genova,

10 maggio all’Unipol Arena di Bologna,

12 maggio al PalaLottomatica di Roma,

14 maggio al Palapartenope di Napoli,

17 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT),

19 maggio al Pala Florio di Bari,

23 maggio all’RDS Stadium di Rimini

25 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

Questa la dichiarazione della band: «Gli Elio e le Storie Tese si sciolgono veramente? Sì. Non ci hanno ripensato neppure dopo la grande dimostrazione di affetto e interesse nei loro confronti suscitata dalla notizia del loro scioglimento. Hanno davvero deciso di sciogliersi».

Non resta allora che riporre alte aspettative sulla performance sanremese della band: quale sarà la geniale trovata per stupire il pubblico e gli addetti ai lavori? Da sempre le esibizioni degli Elio e le Storie Tese restano epiche e quest’anno soprattutto non potranno certamente deludere.