Francia, maxi sconto sulla Nutella: la folla assalta il supermercato – VIDEO

ROMA – Tutti pazzi per Nutella.

Anche in Francia, dove la catena di supermercati “Intermarché” ha proposto un maxi sconto sulla golosa crema di nocciole scatenando una guerra all’ultimo barattolo.

Vere e proprie risse per accaparrarsi il prezioso vasetto da 950 g venduto al 70% in meno: 1, 41 € contro i 4,70 ordinari.

Sui social network, i clienti hanno pubblicato testimonianze e video di liti, spintoni e altre scene di follia, e sembra che in alcune occasioni siano dovute intervenire le forze dell’ordine.



Inutile dire che i barattoli di Nutella sono andati letteralmente a ruba.

In alcuni negozi sono stati venduti più di 300 vasetti in meno di 15 minuti, contro i 3 mesi standard.

In altri sono andati a ruba in soli 5 minuti!

E la promo sui barattoli di Nutella durerà fino al 27 gennaio…