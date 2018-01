ROMA – Con un annuncio social a sorpresa, Tiziano Ferro svela ai suoi numerosissimi fan il suo nuovo progetto: il video di SOLO E’ SOLO UNA PAROLA con la partecipazione di Violante Placido.

La clip uscirà il 2 febbraio 2018, ma non è chiaro come si svilupperà la collaborazione tra i due artisti. In molti sospettano si tratti, infatti, di un vero e proprio duetto.

“Inizia un nuovo viaggio ma non da “solo”. La stupenda Violante Placido Official sarà con me. 2 febbraio 2018 “SOLO” E’ SOLO UNA PAROLA” scrive Tiziano sui social, pubblicando insieme un bellissimo scatto che lo ritrae insieme a Violante.

SOLO è solo una parola – TESTO

Il cuore è andato in guerra ma la vita non l’ho persa

È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta

Nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono

Fu tanto tanto amore, entri l’odio ora è il suo turno

In questa casa ormai di luce non ne entra più

Ti piace stare solo ma a me molto più di te

Però che strano ancora adesso la cosa non consola

Asciugo il pianto e mi ripeto

Che “solo” è solo una parola

È tanto che volevo dirtelo adesso è tardi

Quanto per riuscire a dirmelo invece parti

E partirò anche io e partirà una sfida

E partirà anche quella cosa

Che ora non mi sembra vita

Penso a te che pensi a me

E una vita si allontana

Guardo te che guardi che

Finisce un’altra epoca

E mentre inesorabile il tempo non consola

Sto solo ma sorrido e penso

Che “solo” è solo una parola

Solo, solo, solo, solo

“Solo” è solo una parola

Solo, solo, solo, solo

“Solo” è solo una parola

L’amore stringe agli angoli la felicità

La mette in gioco, la smentisce, la educa

E dimentico però dimentico solo il rancore

Perché “solo” è solo una di mille parole solo

Penso a te che pensi a me

E una vita si allontana

Guarda te che guardi che

Finisce un’altra epoca

E mentre inesorabile il tempo non consola

Sto solo ma sorrido e penso

Che “solo” è solo una parola

Ho scritto le risposte anche senza le domande

Perché ne ho di enigmi e dubbi

Rispediti al mittente

E tutte quelle lettere a Dio sono scommesse

E tutte quelle lacrime oggi sono promesse

Io sono un cazzo di soldato senza una guerra

Ed esito, barcollo ma non mi ci vedi a terra

E rido perché so che tornerò ad amare ancora

E urlo a chi vorrà ascoltare

Che “solo” è solo una parola

Solo, solo, solo, solo

“Solo” è solo una parola

Penso a te che pensi a me

E una vita si allontana

Guardo te che guardi che

Finisce un’altra epoca

E mentre inesorabile il tempo non consola

Sto solo ma sorrido e penso

Che “solo” è solo una parola