Grammy 2018, aprono lo show gli U2 e Kendrick Lamar

ROMA – Si accendono domenica 28 i riflettori sui Grammy 2018. L’atteso show si aprirà all’insegna della musica live con gli U2 e Kendrick Lamar.

Il rapper, che concorre in sette categorie, si unirà alla rock band al Madison Square Garden di New York. Con loro anche l’attore Dave Chapelle che qualcuno ricorda ne Il professore matto. Il trio si unisce alla lunga lista di performer che animerà la serata.

Tra questi Miley Cyrus, Elton John, DJ Khaled, Lady Gaga, Rihanna, Sam Smith, Bruno Mars con Cardi B, Sting, SZA, Chris Stapleton e P!nk. Tra gli ospiti, invece, Kelly Clarkson, Katie Holmes, Nick Jonas, Alicia Keys e John Legend. Tutti pronti per presentare un award.

James Corden conduce i Grammy per il secondo anno di fila

Alla conduzione James Corden che presenterà lo show per il secondo anno di fila. “Presentare uno show come i Grammy – ha detto il 39enne – è qualcosa che non avrei mai pensato di fare nella mia vita. Proverò a non rovinarlo”. I Grammy andranno in onda alle 7.30 pm ET, in Italia saranno l’1.30 di notte.