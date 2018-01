X-Files 11, al via la nuova stagione su FOX

ROMA – UFO, virus alieni e complotti del governo.

Debutta oggi su Fox (canale 112 di Sky) X-Files 11, la nuova stagione (e probabilmente ultima) della serie cult di Chris Carter.

10 episodi, in onda ogni lunedì alle 21.00, per rispondere a tutte le domande lasciate in sospeso nel finale della decima stagione.

E proprio da lì riprenderà la narrazione: quale destino attende Mulder e Scully?

Gillian Anderson dice addio a Scully?

L’undicesima stagione di X-Files sarà anche l’ultima per Dana Scully.

Gillian Anderson, da 25 anni volto e cuore dell’agente dell’FBI, ha deciso di mettere la parola fine al suo personaggio.

In una recente intervista l’attrice ha confermato le voci sulla sua ultima partecipazione a X-Files.

“È tempo per me di appendere il cappello di Scully. Ho finito e questa è la fine. Sono arrivata alla decisione prima di fare i sei episodi precedenti, ma ero davvero curiosa.[…] È solo che ci sono molte cose che voglio fare nella mia vita e nella mia carriera, ed è stata un’occasione straordinaria e un personaggio straordinario, e le sono enormemente grata. Ma ci sono molte altre cose che voglio fare, e non voglio davvero essere legata mesi e mesi a fare una cosa in particolare che sento di aver già fatto” “I prossimi due anni sono abbastanza pieni, e ci sono molte cose diverse che voglio fare e mi viene chiesto di fare, e voglio essere in grado di esplorarle senza essere legata a una serie. È davvero molto semplice”.

X-Files

Nel corso degli anni, X-Files è diventata una delle serie fanta-thriller di maggior successo di tutti i tempi.

X-Files è andata in onda negli USA dal 10 settembre 1993 al 19 maggio 2002 su Fox, mentre in Italia ha debuttato l’anno successivo, il 29 giugno 1994 su Canale 5 per poi traslocare su Italia Uno, dove si è conclusa il 25 agosto 2002.

Dopo un break televisivo di 14 anni, e due film cinematografici, X-Files è tornata in tv nel 2017 con la decima stagione, una mini-serie di 6 episodi da 60 minuti ciascuno.

Lo show, che ha vinto 16 Emmy Awards, 5 Golden Globe e 1 Peabody Award, segue gli agenti speciali dell’FBI Scully (Gillian Anderson) e Mulder (David Duchovny), e le loro indagini su casi insoluti, gli “X-Files”.