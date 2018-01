Magica Milano, in città arriva la mostra di Harry Potter

ROMA – Milano si riempie di magia con la mostra di Harry Potter. Dopo aver fatto il giro del mondo, arriva, infatti, in Italia Harry Potter: The Exhibition.

Dal 12 maggio al 9 settembre alla Fabbrica del Vapore, i fan avranno la possibilità di vedere da vicino oggetti e costumi di scena, “prelevati” direttamente dai film della saga. In totale si tratta di 1600 metri quadri di esposizione in cui immergersi totalmente.

Harry Potter: The Exhibition è un progetto itinerante in viaggio dal 2009. In questi anni ha attraversato America, Oceania, Asia ed Europa, raggiungendo oltre 4 milioni di persone.