Ingv lancia la quinta edizione di ‘Le parole per la Terra’

ROMA – Da giovedì 25 a sabato 27 gennaio preparatevi a un’esperienza straordinaria con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Vulcanologi, sismologi, esperti di ambiente…. vi aspettano alla 5° edizione di “Parole per la Terra”, la manifestazione che si svolge in tutta Italia, in varie sedi dell’Istituto.

Un’opportunità unica per immergersi nella vita del Pianeta Terra, con i suoi respiri, i suoi borbottii, i suoi movimenti, scoprendo anche quanto possiamo fare per la prevenzione delle zone a rischio sismico e vulcanico e per la salvaguardia del nostro prezioso pianeta.

In questa 5^ edizione, i ricercatori vi accompagneranno in iniziative coinvolgenti alla scoperta delle attività scientifiche più innovative e tecnologiche messe in campo dall’INGV.

Scoprire dalla viva voce dei protagonisti le ultime scoperte scientifiche e sostenere insieme la costante attenzione dell’INGV verso il territorio, l’ambiente e la mitigazione dei rischi sarà un’esperienza unica per tutta la famiglia.

Parole per la Terra è più di un evento: è un viaggio emozionante nella bellezza della geofisica e un impegno collettivo per la tutela del nostro straordinario pianeta.

L’evento si svolgerà nelle seguenti regioni (QUI il programma completo).

in ABRUZZO

in CAMPANIA

nel LAZIO

in LIGURIA

in LOMBARDIA

in SICILIA

in TOSCANA