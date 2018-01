Love Dilemma, su Real Time la serie tv scritta dagli adolescenti

ROMA – I primi incontri, le prime paure, le prime volte. Quando arriva il tempo dell’amore, tutti i teenager hanno mille dubbi e le domande schiacciano le poche certezze. Perché, si sa, l’amore porta sempre con sé una scelta: un “LOVE DILEMMA”!

Dagli stessi ideatori di “Alta infedeltà”, arriva dal 29 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 13:20 su Real Time, la nuova serie tv scritta dagli adolescenti, ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me per Discovery Italia.

Protagonisti delle storie sono i ragazzi tra i 15 e 19 anni alle prese con i primi amori. In ogni puntata, autoconclusiva, un tema diverso che porta a un dilemma da risolvere: posso innamorarmi della fidanzata del mio migliore amico? È arrivato il momento di fare l’amore per la prima volta? Qual è il mio orientamento sessuale? Cosa scegliere tra amicizia e amore? Una storia a distanza può durare?

Love Dilemma

I “dilemmi amorosi” sono trattati con uno sguardo vicino e contemporaneo, tipico del DNA di Real Time, e raccontati con una formula unica e innovativa sia per gli adulti curiosi, sia per i ragazzi che si trovano a vivere le stesse storie. Le vicende si alternano al confessionale del protagonista che, guardando in camera come in un video-diario, commenta i fatti e le proprie emozioni, sottolineando i passaggi e gli snodi principali della storia.

Tutte le puntate sono interpretate da giovani attori che hanno la stessa età degli autori delle storie: i ragazzi di Wattpad, la community di scrittori e lettori che ad oggi conta in tutto il mondo più di 45 milioni di iscritti, e che da l’opportunità di leggere e pubblicare racconti originali.

La sigla non poteva essere affidata che a un giovane artista amato dai più giovani, che con la sua storia positiva continua a far parlare di sé: il rapper GHALI.

Il brano è “Cara Italia” e il 26 gennaio (giorno di uscita del singolo) si è festeggiato il GHALI DAY con il videoclip in onda in esclusiva su tutti i canali free to air del gruppo Discovery Italia (Real Time, Nove, Dmax, Focus, Giallo, K2 e Frisbee) insieme ai più grandi successi dell’artista in rotazione durante l’intera giornata: “Happy days”, “Habibi” e “Ninna Nanna”.