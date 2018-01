Leone fan di papà Fedez, sussulti per la sua playlist personalizzata

ROMA – Non è ancora nato, eppure è già il più grande fan di papà Fedez. È il piccolo Leone, suo malgrado, sempre protagonista dei post social del rapper e della compagna Chiara Ferragni.

Prima di partire per Los Angeles, Leone ha provato delle speciali cuffie per bambini in grado di fargli ascoltare la musica in maniera perfetta. Per lui Fedez ha creato una playlist personalizzata. Il racconto di quanto accaduto non poteva che essere su Instagram.

Tra i brani di Guccini e Blink 182, immancabili i pezzi più famosi dello stesso Fedez. Magnifico con Giulia Michielin, Vorrei ma non posto con J-Ax che ha fatto nascere la storia con Chiara e Favorisca i sentimenti. Sono proprio questi ultimi brani che hanno fatto sussultare maggiormente il primogenito del rapper e dell’influencer. Leone ha, infatti, fatto vedere le sue manine, attraverso la pancia di mamma, quando il sottofondo musicale era quello del papà. Avrà riconosciuto la voce che sente da quando è arrivato nella pancia della Ferragni.

Il risultato è emozionante per i quasi neo genitori e per i familiari che hanno assistito alla scena. Fedez e Chiara Ferragni partiranno a breve per Los Angeles dove il piccolo Leone nascerà. La coppia resterà in America per almeno tre mesi.