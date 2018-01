Fidatevi dei Ministri, il nuovo singolo del trio milanese – VIDEO

ROMA – I Ministri tornano sulla scena musicale con un nuovo album e un tour.

Da oggi, giovedì 1 febbraio, è online il video di FIDATEVI, il nuovo singolo della band milanese in rotazione radiofonica da venerdì 29 gennaio.

FIDATEVI dei Ministri, il video

 Il nuovo singolo dei Ministri, disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming, anticipa l’omonimo album di inediti (Woodworm/Artist First), in uscita il 9 marzo.

FIDATEVI è anche il nome del tour nei club, organizzato da Magellano Concerti, che partirà il 5 aprile da Bologna.

Fidatevi dei Ministri, le date del tour

05/04/2018 – BOLOGNA – ESTRAGON

06/04/2018 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

09/04/2018 – MILANO – ALCATRAZ

12/04/2018 – TRENTO – SANBA’POLIS

14/04/2018 – ROMA – ATLANTICO LIVE

19/04/2018 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

20/04/2018 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

24/04/2018 – FIRENZE – OBIHALL

27/04/2018 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

28/04/2018 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

30/04/2018 – PERUGIA – AFTERLIFE LIVE CLUB



Fidatevi tour, info

€ 17,40 + diritti di Prevendita su www.ticketone.it

€ 20 al botteghino