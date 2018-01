Sanremo 2018. Laura Pausini è la super ospite della prima serata

Roma – Riflettori accesi da giorni sul Festival della canzone italiana. Notizie, curiosità, pronostici e gossip hanno in queste ore l’hashtag #Sanremo2018. Da qualche ora “Mamma Rai” ha annunciato che Laura Pausini è la superospite confermata della prima serata. La cantante torna sul palco del Teatro Ariston dove iniziò la sua irresistibile ascesa, una carriera che l’ha trasformata in una star internazionale, probabilmente è oggi l’artista italiana più famosa al mondo. Lo testimoniano il numero di album venduti (ad oggi altre 70 milioni), i riconoscimenti internazionali che ha conquistato ma, sopra ogni cosa, a dimostrazione di tutto c’è l’affetto del pubblico che l’artista continua a ricevere in ogni parte del pianeta. Oltre ogni confine. Laura Pausini torna in tv dopo quasi due anni di assenza. Il legame con Claudio Baglioni è stato sancito nel tempo da numerose collaborazioni, i due artisti, infatti, si sono ritrovati insieme in molte occasione, hanno emozionato platee immense e ora la conferma di Laura al Festival #68 a suggellare un’autentica amicizia.

ASPETTANDO IL NUOVO ALBUM DI LAURA PAUSINI

Il suo nuovo attesissimo inedito ha conquistato il primo posto della classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia e la top 10 delle charts europee e latino americane. L’accoglienza che le radio hanno riservato a NON È DETTO è stata straordinaria: nei suoi primi giorni di programmazione infatti il singolo è volato in vetta alla classifica dei brani più suonati dalle radio. La canzone anticipa FATTI SENTIRE, il prossimo album di inediti in uscita il 16 marzo. Ma non è tutto. Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018: tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio con due anteprime al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour mondiale che a partire dall’estate toccherà tutta l’Europa, gli Stati Uniti e l’ America Latina.