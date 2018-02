Novità Nintendo: Mario Kart per smartphone e un film su Super Mario

ROMA – Nintendo America ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Mario Kart su smartphone.

La popolare saga, che vede Mario e compagni cimentarsi in corse folli, diventerà un mobile game entro marzo 2019.

Il gioco si chiamerà Mario Kart Tour, ma ancora non sono state diffuse informazioni sul gameplay.

Un film su Super Mario

La notizia arriva insieme ad un altro atteso annuncio: Nintendo ha confermato lo sviluppo di un film su Super Mario in partnership con Illumination, lo studio di animazione che ha dato vita ai Minions.

La pellicola sarà co-prodotta da Shigeru Miyamoto, il creatore di Mario e di altri iconici personaggi Nintendo, e Chris Meledandri, conosciuto per il suo lavoro nel franchise di Cattivissimo Me.

Ancora presto per parlare di una data di uscita, ma la produzione si è già attivata.