Michelle Hunziker, dopo Sanremo il quarto figlio

ROMA – La famiglia è la cosa più importante. Anche per Michelle Hunziker. La conduttrice si prepara all’avventura sul palco di Sanremo ma è già proiettata a quello che succederà dopo nella sua vita privata. A Grazia, la Hunziker ha rivelato di desiderare il quarto figlio. Il terzo con Tomaso Trussardi dopo Sole (4 anni) e Celeste (2). “Abbiamo anche pensato di fare un altro figlio, magari un maschio – ha svelato Michelle -. Vediamo se Sanremo ci porta anche un bambino”.

La famiglia la seguirà al Festival. La primogenita Aurora Ramazzotti sarà accanto alla mamma per tutta la settimana. Tomaso e le bambine la raggiungeranno gli ultimi due giorni della kermesse in programma dal 6 al 10 febbraio. “Aurora non vede l’ora di starmi vicino dietro le quinte – ha raccontato Michelle -. Le più piccole invece mi raggiungeranno con Tomaso a Bordighera l’ultimo weekend, ma sono troppo piccole per capire cosa realmente accadrà”.

Gravidanza già in corso?

Per vedere la Hunziker incinta nuovamente bisognerà aspettare un po’. Secondo Novella 2000, però, Michelle potrebbe già nascondere un dolce segreto. Il settimanale di Roberto Alessi ha, infatti, avvistato la madre di Tomaso, Maria Luisa Trussardi, acquistare qualcosa per neonato di azzurro. La signora si sarebbe anche lasciata scappare una frase che non lascia dubbi: “Non vedo l’ora di poterlo dire”. Difficile dire se si riferisca a una gravidanza già in corso o a qualcosa che spera accada nel futuro prossimo. Il mistero si infittisce anche se più volte i magazine hanno parlato di gravidanza anche quando Michelle non lo era. Tutti gli occhi saranno puntati sulla conduttrice al debutto sanremese.