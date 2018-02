ROMA – E’ per oggi, 2 febbraio, il debutto in contemporanea mondiale di Altered Carbon, la nuova serie originale Netflix.

Basata sul romanzo cult “Bay City” di Richard K. Morgan, la storia è ambientata oltre 300 anni nel futuro.

Con l’avvento di nuove tecnologie, la società si è completamente trasformata: la coscienza può essere digitalizzata, i corpi umani sono intercambiabili, la morte non è più permanente.

In questo scenario prenderà vita una storia in 10 episodi di sesso, amore, omicidio e tradimento in salsa cyberpunk.



Altered Carbon – Sinossi

Siamo nel 2384. Takeshi Kovacs è l’unico soldato sopravvissuto in un gruppo di guerrieri d’élite interstellari che furono sconfitti in una rivolta contro il nuovo ordine mondiale.

La sua mente fu imprigionata – nel ghiaccio – per 250 anni finché Laurens Bancroft, un uomo incredibilmente ricco e longevo, offre a Kovacs la possibilità di vivere di nuovo.

In cambio, Kovacs dovrà risolvere un caso di omicidio… quello di Bancroft in persona.

Solo così potrà guadagnarsi il diritto di vivere in un mondo che non riconosce più.

Cast: Joel Kinnaman (Takeshi Kovacs), Renée Elise Goldsberry (Quellcrist Falconer), James Purefoy (Laurens Bancroft), Kristin Lehman (Miriam Bancroft).