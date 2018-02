Amazon, è polemica per il braccialetto che monitora i dipendenti

ROMA – Accesa polemica per il nuovo prototipo di Amazon.

Il colosso di Jeff Bezos ha brevettato un braccialetto smart in grado di monitorare l’attività dei dipendenti.

Quando verrà effettuato un ordine su Amazon, il dispositivo, connesso tramite wirless all’inventario, vibrerà, istruendo i lavoratori sui movimenti da compiere, portandoli nella giusta direzione.

Permetterà, dunque, di stabilire se lo staff stia compiendo o meno i passaggi corretti.

L’idea si traduce al momento solo come prototipo, ma la preoccupazione è quella che, se sviluppata, possa diventare un mezzo per controllare i dipendenti.