Station 19, Abc rilascia il trailer del nuovo spin off di Grey’s Anatomy

ROMA – Abc ha rilasciato il trailer del nuovo spin off di Grey’s Anatomy, Station 19. Finalmente comincia a prendere forma la nuova serie tv ideata da Shonda Rhimes che andrà in onda dal 22 marzo. In Italia più avanti su Fox Life.

Il cast

A 3 isolati dal Greys Sloan Memorial Hospital, si intrecceranno le vicende lavorative e personali di un gruppo di vigili del fuoco in cui è da poco entrato a far parte Ben Warren, il marito di Miranda Bailey in Grey’s Anatomy (Jason George). Nel cast anche Jaina Lee Ortiz che interpreta Andy Herrera, il vigile del fuoco che dovrà sostituire il padre al comando della caserma della caserma. Con lei Grey Damon (Jack Gibson), Barrett Doss (Victoria “Vic” Hughes), l’italiano Alberto Frezza (Ryan Tanner), Jay Hayden (Travis Montgomery). E ancora Okierete Onaodowan (Dean Miller), Danielle Savre (Maya Bishop) e Miguel Sandoval (Pruitt Herrera).

Il trailer

Nel trailer, della durata di due minuti, si capisce bene come anche Station 19 sarà pieno di intrighi amorosi e profonde amicizie. Il tutto correlato da pericolosi casi in cui le fiamme ovviamente saranno protagoniste. Spesso vedremo anche Meredith Grey interagire con i vigili del fuoco, proprio come si vede nel trailer.