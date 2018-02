Calcutta a Quelli che il calcio con il nuovo singolo “Pesto”

ROMA – Calcutta domani, a Quelli che il calcio, presenterà il nuovo singolo “Pesto”.

La trasmissione domenicale andrà in onda a partire dalle 13.45 su Rai2 con la conduzione di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Ospite musicale della puntata sarà il giovane cantautore indie Edoardo D’Erme, in arte Calcutta.

Nato a Latina 29 anni fa, raggiunge il pubblico nazionale nel 2015 con il pezzo “Cosa mi manchi a fare”contenuto nell’album “Mainstream”.

Segue per Calcutta il successo del tormentone dell’estate 2016 “Oroscopo” (feat. Takagi & Ketra), certificato disco di platino e con oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

A “Quelli che il calcio” Calcutta canterà per la prima volta live il nuovo singolo “Pesto”, uscito il 2 febbraio sulle piattaforme digitali.

Durante la puntata presenterà in anteprima il video, diretto da Francesco Lettieri e in uscita la prossima settimana.

Sport e risate a Quelli che il calcio

A commentare le partite della serie A ci saranno Frank Matano, Dario Vergassola, la show girl Giulia Salemi, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin e Clementina Collovati, al fianco del papà Fulvio Collovati.

Con loro anche l’arbitro Paolo Casarin e il guru dei motori Giorgio Terruzzi.

Emanuele Dotto presidierà come ogni domenica la postazione tecnica, mentre Melissa Greta Marchetto proseguirà la sua esilarante raccolta dei commenti e dei contributi provenienti dal web.

A raccontare il lato comico del calcio, e non solo: Ubaldo Pantani, questa settimana nei panni di Gian Piero Ventura e Maurizio Sarri; Antonio Ornano nell’irresistibile parodia dell’inviato del tg Ferruccio Branzino e Toni Bonji alias Paride Coccio.

Il “pub” di Corso Sempione accoglierà come ogni domenica Federico Russo e i Calciatori Brutti in compagnia della giovane attrice Virginia Robatto, della medaglia d’oro di ciclismo su strada Dino Zandegù, dello scrittore Flavio Soriga e degli ex calciatori della sfortunata squadra Vicenza Calcio.

Francesco Mandelli questa settimana sarà in trasferta a Venezia per il celebre Carnevale, mentre Mimmo Magistroni e i Mariachi saranno in diretta dal piccolo borgo di Garbagna (AL).

Dagli spalti proseguirà l’appassionante racconto del campionato.

Seguiranno l’anticipo delle 12.30 Verona-Roma l’ex calciatore Giuseppe “Nanu” Galderisi e la conduttrice sportiva Francesca Brienza; a commentare Atalanta – Chievo l’ex calciatore e allenatore Emiliano Mondonico e Sara Sorrentino, moglie del portiere gialloblu; seguiranno invece Bologna – Fiorentina il CT della Nazionale italiana maschile elite di ciclismo su strada Davide Cassani e il cantautore viola Paolo Vallesi. Totò Schillaci commenterà Juventus – Sassuolo insieme a Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso, mentre il grande Bruno Pizzul e l’attore teatrale Shi Yang Shy seguiranno per “Quelli che il calcio” il match Udinese – Milan.