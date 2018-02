Un nuovo bug per iPhone X, non fa rispondere alle chiamate

ROMA – Continua il periodo tormentato per Apple. Ci sarebbe un nuovo bug per iPhone X. Il melafonino di ultima generazione non permetterebbe ad alcuni utenti di rispondere alle chiamate.

Secondo quanto riferito dal Finantial Times, lo smartphone di molti utenti squillerebbe ma senza far apparire il nome di chi sta chiamando o i tasti per rispondere o bloccare la chiamata. In alcuni casi appaiono dopo diversi secondi dopo i quali magari l’interlocutore ha già attaccato la cornetta. Al momento, questo bug – che Apple è corso a verificare – sarebbe circoscritto all’America. Si aggiunge, però, a una serie di grattacapi che non vogliono abbandonare Cupertino: la batteria rallentata, il deterioramento programmato e gli aggiornamenti di software che creano danni invece di risolverli.