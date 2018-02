Enzo a Sanremo con Radio Italia, lo stile sbarca nella città dei fiori

ROMA – Cinque imperdibili appuntamenti con i protagonisti dell’edizione 2018 del Festival della Canzone Italiana.

Enzo Miccio e Manola Moslehi insieme animeranno il day time con Enzo a Sanremo con Radio Italia, in onda dal 6 al 10 febbraio in diretta alle 14.50 su Real Time (Canale 31) e in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV e Dplay (il servizio OTT gratuito del gruppo Discovery). In totale 5 episodi da 30 minuti ciascuno

La musica, i look, le interviste, i commenti alle esibizioni. Enzo e Manola racconteranno anche i retroscena, gli umori e il dietro le quinte della kermesse musicale più amata dagli Italiani.

Sanremo è anche online

Un focus su Sanremo 2018 sarà anche su www.realtime.it, la piattaforma digitale per le donne e non solo. Ogni giorno saranno caricati contenuti esclusivi, serie originali, news e articoli. Enzo Miccio, paladino del buongusto e dello stile, terrà una rubrica quotidiana sul sito per commentare i migliori e peggiori beauty look in scena all’Ariston.

Il programma è disponibile su dplay.com (scarica l’App su App Store o Google Play o vai sul sito www.dplay.com) anche in live streaming.