Belen a New York in dolce compagnia lontana da Iannone

ROMA – Belen a New York in dolce compagnia che non è quella di Iannone. Il settimanale Mio – da domani in edicola – pubblica questa settimana degli scatti esclusivi che hanno catturato la showgirl nella grande mela. Grandi sorrisi, complicità e aria distesa insieme al fotografo di moda tedesco Timur Emek, che l’aspettava nel suo mega-studio un servizio di moda.

Mio insinua il dubbio che quella tra la bella argentina e il fotografo possa essere più di un’amicizia. I fan della coppia Rodriguez-Iannone, però, possono stare tranquilli: la loro storia prosegue liscia come l’olio. Recentemente i due sono andati a vivere insieme in una casa comprata in Svizzera. In ogni caso, la 33enne appare smagliante negli scatti rubati. Serena come mai prima d’ora a dividersi tra famiglia, amore e lavoro.