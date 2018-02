ROMA – A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, Laura Pausini ha annunciato di non poter salire sul palco a causa di una laringite acuta (recupererà in tempo per la finale di sabato), la patologia che rappresenta il terrore di ogni cantante. È proprio questa categoria di soggetti che, abusando della propria voce, è soggetta all’infiammazione della laringe.

Sono molti gli artisti che nel corso degli anni hanno dovuto rinunciare a un’esibizione o addirittura cancellare alcune date dei propri tour promozionali. Top Doctors®, la piattaforma digitale che permette di accedere in modo rapido e veloce ai migliori specialisti della medicina privata, ha fatto un viaggio nella storia della musica italiana e internazionale per ricordare alcuni musicisti colpiti da laringite, proprio come Laura Pausini.

L’ultimo a farne le spese in ordine temporale sul palco sanremese è stato Raf, che nel 2015 torna al Festival dopo 24 anni di assenza e, purtroppo, non al suo meglio: una bronchite aggravata da una brutta laringite lo costringe al ricovero d’urgenza dopo la terza serata, ma decide comunque di non mollare.

L’anno prima (2014), tocca a Giusy Ferreri che ha rinunciato alle prove sul palco per preservare la voce per l’inizio del Festival.

Nel 2010, Tiziano Ferro è stato invece costretto, a causa di un’improvvisa laringite, a dare forfait, non come concorrente, bensì come ospite nella serata finale del Festival di Sanremo.

Cantare comunque…

Non è andata poi così male nell’edizione del 1988 a Marcella Bella: nonostante la forte infiammazione alla laringe che l’ha accompagnata durante le serate sanremesi, si è classificata al 4º posto.

Molto discussa e contestata invece fu la laringite di Bobbi Solo (1964), che lo costrinse a esibirsi in playback (ai tempi vietato): non vinse ma la canzone (Una lacrima sul viso) è entrata nella storia.

Il playback

Qualche anno prima (1955), Claudio Villa trionfò con ”Buongiorno tristezza”, ma proprio la sera della finalissima, con la diretta in Eurovisione e la radio collegata con almeno cinquanta emittenti di tutto il mondo, Villa fu costretto a letto da una fastidiosa laringite. Anche qui, la soluzione fu il playback.

La laringite non ha risparmiato nemmeno il presentatore: Claudio Baglioni, nel 2016, è stato costretto a rinviare il debutto a Bologna dello show “Capitani Coraggiosi” con Gianni Morandi.

E poi ancora Jovanotti che nel 2012 ha postato un Tweet mentre combatteva la laringite in camerino, Ligabue che ha dovuto sospendere per 6 mesi i concerti ed Elisa che ha rischiato addirittura di non poter più cantare.

Tra le star internazionali anche Lady Gaga – costretta a cancellare il concerto di Montreal, scusandosi coi fan e inviando a quelli che l’aspettavano sotto l’albergo, delle pizze gratis – Mick Jagger e Rihanna.