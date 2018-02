ROMA – Dal 10 febbraio torna su Rai Gulp Sailor Moon Crystal.

Si tratta delle repliche delle prime (e al momento uniche) tre stagione, già trasmesse dalla rete nell’arco dello scorso anno.

Gli episodi andranno in onda tutti i giorni alle ore 22.45.

La quarta stagione di Sailor Moon Crystal

Sailor Moon Crystal 4 sarà un film cinematografico in due parti.

L’annuncio è stato dato lo scorso 30 giugno, in occasione del “25th Anniversary Usagi Birthday”, evento svoltosi a Tokyo per celebrare il compleanno di Usagi.

I due film copriranno l’arco narrativo del manga “Dead Moon – Yume”.

Dietro la macchina da presa tornerà Chiaki Kon, già regista della terza stagione “Death Busters”.

Il nuovo nemico è Nehellenia, che cercherà di rubare i poteri di Sailor Moon e il suo Cristallo d’Argento per diventare la vera regina della Luna.

Sailor Moon Crystal

Sailor Moon Crystal è il nuovo progetto anime prodotto da Toei Animation per i 20 anni di Sailor Moon.

A differenza della storica seri anni ’90, il nuovo anime è l’adattamento fedele al fumetto originale creato da Naoko Takeuchi.

Rai Gulp ha già portato in Italia le prime tre stagioni di Sailor Moon Crystal, SENZA CENSURE.

Il manga è tornato in Italia con una nuova edizione grazie a Star Comics.

La serie originale di Sailor Moon fu trasmessa dalle reti Mediaset a partire dal 1995.