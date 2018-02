ROMA – Fabrizio Moro e Ermal Meta rischiano la squalifica da Sanremo. Il brano in gara Non mi avete fatto niente ha diverse similitudini con un altro brano del 2016. Si tratta di Silenzio, una canzone presentata da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali alle selezioni di Sanremo Giovani.

Il caso è scoppiato durante il Dopofestival, segnalato dal sito altrospettacolo.it. Nello specifico è il testo del ritornello ad essere uguale. Le due canzoni condividono lo stesso autore Andrea Febo che potrebbe salvarli dall’accusa di plagio ma non dalla squalifica.

“Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente” QUI la performance

AGGIORNAMENTO: La Rai in conferenza stampa ha fatto sapere che la canzone non è un caso di autocitazione e non di plagio. Fatta salva l’innocenza degli autori, continuano le valutazioni. Per ora Moro-Meta restano in gara.

Il regolamento

Il regolamento prevede che in gara abbiano accesso solo canzoni “nuove”. Ovvero un inedito che “nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano”. Nel regolamento, però, c’è anche una clausola che potrebbe salvare Moro-Meta. Si possono usare “stralci campionati di canzoni già edite, sempre che questi – nel totale – non superino un terzo della canzone nuova”. Ora l’ultima parola spetta allo staff del Festival.



