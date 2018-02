Sanremo 2018. Morandi e Tommaso Paradiso sul palco dell’Ariston

ROMA – Due generazioni a confronto sul palco dell’Ariston: il ‘sempreverde’ Gianni Morandi e l’inguaribile romantico Tommaso Paradiso.

‘Una vita che ti sogno‘. Questo è il titolo del brano scritto dal frontman dei Thegiornalisti e interpretato dal ‘Gianni Nazionale’.

“La voglia di rivivere tutto da capo e ogni momento

La voglia di chiamarti amore come non te l’avessi mai detto

La voglia di distruggere tutti i pericoli che ci sono intorno

Solo per proteggerti ancora, proteggerti fino alla fine del mondo

Ci porti stasera con te a vedere com’è“