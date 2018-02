ROMA – A distanza di quattro anni, tornano su Italia 2 i nuovi episodi di One Piece.

Da oggi fino al 10 febbraio, a partire dalle 21.10, 4 serate in compagnia della ciurma di cappello di paglia.

Saranno trasmessi gli episodi dal 564 al 578, per un totale di 15.

Quattro puntate ogni sera, eccetto sabato che ne prevede 3.

I nuovi episodi di One Piece concluderanno la saga dell’isola degli uomini-pesce (la quindicesima stagione), trasmessa dal 15 aprile al 2 giugno 2014 su Italia 2.

MERCOLEDì 7 FEBBRAIO

Episodio 564 – Ricominciare da zero

Mentre insegue Rubber e Shirahoshi, Hody ripensa a quando era bambino e all’influenza che Arlong ha avuto su di lui e i suoi alleati. Intanto, Fukaboshi si dispera per non essersi accorto che nel quartiere degli uomini-pesce l’odio stava diventando sempre piu’ forte; e’ convinto che sua madre abbia perso la vita proprio a causa del rancore dilagante sull’isola. Per questo il principe chiede a Rubber di cancellare il passato e i suoi spettri, facendo ripartire l’isola da zero.

Mentre la gigantesca bolla d’aria preparata viene lanciata dal serbatoio d’aria e avvolge l’arca, Rubber rassicura Fukaboshi dicendo che ci pensera’ lui a sistemare tutto, e si prepara ad affrontare Hody.

Episodio 565 – Una nuova mossa

Rubber promette di salvare l’isola degli uomini-pesce e i compagni di ciurma lo assistono, affrontando gli ufficiali della nuova banda pirata degli uomini-pesce. Brook affronta Zeo, Usopp si scontra con Daruma, Sanji e Jinbei contro Wadatsumi, Franky contro Ikaros, Zoro contro hyozo e chopper contro sbam. La battaglia piu’ difficile pero’ e’ quella che deve combattere Rubber contro Hody.

Per riuscire a sbaragliarlo sfodera un colpo potentissimo e micidiale che, pero’, non ha la meglio su Hody. Adesso il loro scontro si sposta sulla Noah, Hody si riempie di e-s e Rubber puo’ finalmente atterrare sul ponte, uscire dalla bolla e respirare.

Episodio 566 – La battaglia decisiva contro Hody

Rubber e Hody continuano il loro combattimento sulla Noah. L’uomo-pesce dimostra una resistenza e una forza che sembrano inesauribili, e il pirata sembra parecchio in difficolta’. Tuttavia, Rubber, utilizzando il gear third, colpisce l’avversario con un colpo decisivo mettendolo definitivamente al tappeto.

Nel frattempo, anche il resto della ciurma e’ alle prese con i compagni di Hody e sono i pirati ad avere la meglio: Chopper sconfigge Sbam, Franky annienta Ikaros, Brook distrugge Zeo, Usopp batte Daruma, Zoro sbaraglia Hyozo, mentre Sanji e Jinbei vincono su Wadatsumi. Rubber, poi, continua a colpire l’arca per evitare che continui a precipitare verso l’isola.

Episodio 567 – Fermati, Noah!

Mentre sull’isola, con la sconfitta degli ufficiali di Hody e la fuga degli altri pirati, la battaglia e’ ormai vinta, Rubber e’ impegnato allo stremo per distruggere l’arca e continua a colpire la Noah con l’elephant gatling. Molti abitanti decidono di riporre la loro fiducia in lui e di non scappare dall’isola poiche’ alcuni, analizzando le sue gesta, ricordano come Barbabianca, venti anni prima, si fosse messo a difesa dell’isola in nome della sua amicizia con re Nettuno.

Quando l’arca e’ ormai in prossimita’ dell’isola, Shirahoshi richiama involontariamente i re del mare che fermano la Noah, senza bisogno che Rufy la distrugga. Il ragazzo, tirato un sospiro di sollievo, sviene per le ferite riportate mentre i re del mare spiegano a Shirahoshi il suo potere.