ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film al cinema: ‘50 Sfumature di Rosso’, ‘L’ultima discesa’, ‘I primitivi’, ‘Ore 15:17 – Attacco al treno‘, ‘Final Portrait – L’arte di essere amici‘.

50 Sfumature di Rosso

 Sinossi: Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano a vestire i panni di Christian Grey e Anastasia Steele in Cinquanta sfumature di rosso, il terzo capitolo tratto dal best-seller mondiale “Fifty Shades”.

Riprendendo il filo rosso degli eventi narrati nei precedenti due film di grande successo del 2015 e del 2017, che nel mondo hanno incassato 950 milioni di dollari, il nuovo capitolo arriverà nelle sale il giorno di San Valentino del 2018.

Come per Cinquanta sfumature di nero, anche la regia di Cinquanta sfumature di rosso è stata affidata a James Foley (Fear, House of Cards). Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi saranno nuovamente i produttori insieme a E L James, la creatrice di questa saga di straordinario successo mondiale.

La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard ed è tratta dal romanzo della James.

Scheda tecnica: ‘50 Sfumature di Rosso‘ regia di James Foley; cast artistico: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, Kim Basinger e Marcia Gay Harden; genere: drammatico, romantico; distribuzione: Universal Pictures; durata: 120 minuti; data di uscita: 8 febbraio.

L’ultima discesa

 Sinossi: Eric LeMarque (Josh Hartnett), un ex giocatore di hockey professionista, dopo aver causato un incidente automobilistico fugge sulle montagne in cerca di adrenalina facendo dello snowboard.

Dovendo fare i conti con una dipendenza da metanfetamine e una vita che gli sta sfuggendo di mano, Eric decide di prendersi un giorno per staccare, ignorando i numerosi avvertimenti sull’imminente arrivo di una tempesta.

Durante un’imponente tormenta di neve LeMarque si allontana dalla pista perdendo l’orientamento. Nessuno sa che si è perso, nessuno sa dove si trova. È completamente solo.

In un primo momento il campione non si rende conto di quanto la situazione sia disperata e cerca di trovare un riparo e dell’acqua. Le sue condizioni precipitano quando è inseguito da un branco di lupi e precipita in un ghiacciaio.

Intanto Susan (Mira Sorvino), la madre di Eric, intuisce che qualcosa non va e inizia a ripercorrere i movimenti del figlio.

Con l’avanzare del congelamento e la continua lotta per la sopravvivenza, Eric è costretto a mangiare la sua stessa carne, mentre la preoccupazione della madre la porta e mettere in atto un disperato tentativo di salvataggio, anche se la squadra di recupero pensa sia ormai troppo tardi.

Quando Eric si rende conto dell’arrivo dei soccorsi, la sua unica chance di farsi localizzare dai soccorritori è arrampicarsi su una parete rocciosa alta 1300 metri, ma il suo corpo inizia a cedere.

Scheda tecnica: ‘L’ultima discesa’ regia di Scott Waugh; cast artistico: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Austin R. Grant, Jason Cottle, Nathan Stevens, Vashi Nedomansky, Joey Miyashima; genere: drammatico; durata: 98 minuti; distribuzione: M2 Pictures; data di uscita: 8 febbraio.

I primitivi

 Sinossi: All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo Dag (Riccardo Scamarcio) e per la sua adorabile e bizzarra tribù.

La tranquillità dell’Età della Pietra viene però travolta dall’arrivo della potente Età del Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa.

Lo scontro tra civiltà prende la forma di un’epica sfida in un gioco di cui fino a quel momento Dag non aveva mai sentito parlare, a differenza dei suoi nemici, già maestri in campo grazie a Dribblo (Alessandro Florenzi).

Contro qualsiasi probabilità di vittoria e schierandosi contro il parere del prudente e saggio Barbo (Corrado Guzzanti), Dag insegnerà a Grullo (Greg), Gordo (Chef Rubio) e agli altri imbranati cavernicoli come giocare… a calcio!

Il risultato è un completo disastro.

Quando però Dag recluta Ginna (Paola Cortellesi), energica e appassionata tifosa, le cose iniziano a migliorare.

Usando come campo di allenamento i vulcani ribollenti, i geyser fumanti e le rocce dei canyon, i primitivi imparano a superare i propri limiti e a credere in sé stessi.

Nonostante i tentativi di Lord Nooth (Salvatore Esposito) di indebolire la squadra dei primitivi nascondendo segreti importanti sul loro passato, niente e nessuno riuscirà a fermarli.

Scheda tecnica: ‘I primitivi‘ regia di Nick Park; cast artistico: Riccardo Scamarcio, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Greg, Corrado Guzzanti, Chef Rubio, Alessandro Florenzi, Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Richard Ayoade, Timothy Spall e Johnny Vegas; genere: animazione; distribuzione: Lucky Red; durata: 100 minuti; data di uscita: 8 febbraio.

Ore 15:17 – Attacco al treno

 Sinossi: Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l’Europa.

Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell’infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di eventi sfortunati che hanno preceduto l’attacco.

Durante quell’esperienza che li ha messi a dura prova, la loro amicizia non ha mai vacillato, diventando la loro arma più potente che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

Scheda tecnica: ‘Ore 15:17 – Attacco al treno‘ regia Clint Eastwood; cast artistico: Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Shaaheen Karabi, William Jennings, Thomas Lennon, Jaleel White, Tony Hale, Sinqua Walls, P.J. Byrne, Helene Cardona; genere: drammatico; distribuzione: Warner Bros.; durata: 94 minuti; data di uscita: 8 febbraio.

Final Portrait – L’arte di essere amici

 Sinossi: Nel 1964, durante un breve viaggio a Parigi, lo scrittore americano e appassionato d’arte James Lord incontra il suo amico Alberto Giacometti, un pittore di fama internazionale, che gli chiede di posare per lui.

Le sedute, gli assicura Giacometti, dureranno solo qualche giorno. Lusingato e incuriosito, Lord accetta.

Non è solo l’inizio di un’amicizia insolita e toccante, ma anche – visto attraverso gli occhi di Lord – di un viaggio illuminante nella bellezza, la frustrazione, la profondità e, a volte, il vero e proprio caos del processo artistico.

Scheda tecnica: ‘Final Portrait – L’arte di essere amici‘ regia di Stanley Tucci; cast artistico: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, James Faulkner, Sylvie Testud e Kerry Shale; sceneggiatura: Stanley Tucci; scenografia: James Merifield; fotografia: Danny Cohen; montaggio: Camilla Toniolo; musiche: Evan Lurie; genere: biopic, drammatico; distribuzione: BIM distribuzione; durata: 90 minuti; data di uscita: 8 febbraio.