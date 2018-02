All’Ex Dogana il party di Carnevale è targato Stranger Things

ROMA – Roma come Hawkins. Nella Capitale un viaggio carnevalesco nel Sottosopra.

In occasione del Carnevale torna all’Ex Dogana un viaggio nel mondo della serie tv di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer, ambientata negli anni ottanta nella città fittizia di Hawkins, nell’Indiana.

Questa sera in via dello Scalo San Lorenzo 10 dalle ore 22:30 alle ore 5:00 si festeggerà il carnevale con The Upside uʍop – 80s Party, festa a tema tra questo mondo ed il Sottosopra in una notte perfetta per trasformare una delle più suggestive location industriali di Roma in Hawkins.

All’ingresso si potrà indossare la maschera-personaggio di Stranger Things fornita all’ingresso (Eleven, Dustin, Mike, Will, Lucas) e partecipare al secondo appuntamento sulla saga televisiva con allestimento a tema.

Per ballare le migliori hits from the 80s con The Cure, Duran Duran, Billy Idol, Cindy Lauper, Queen, Spandau Ballet, Tears for Fears, The Human League, Ultravox, Madonna, Culture Club, Pet Shop Boys, Depeche Mode e tanti altri. (Entry: 7€ fino alle 00.30. Dopo: 10€).

Gli appuntamenti all’Ex Dogana non finiscono qui.

Infatti questa sera dalle ore 23:00 alle ore 5:00 ci sarà Magda, la portavoce per eccellenza del mondo femminile della corrente minimal.

Dopo aver stregato le consolle di mezzo mondo, torna finalmente a Roma una delle dj più amate nel panorama tech-house internazionale degli ultimi anni.

Dalla Polonia, al Texas fino a Detroit, oggi resident a Berlino, Magdalena Chojnacka in arte Magda è un’icona della musica nel mondo.

Dal suo primo lavoro ‘She’s a Dancing Machine’ ad oggi, infatti, la dj vanta ad oggi numerose produzioni su Minus ed è una delle prime dj al mondo ad aver avuto fra le mani il final scratch, strumento che ha segnato la nascita di nuovi standard tra i dj di oggi.

L’evento è in collaborazione con KONTAKT Roma.

E per finire, ci sarà anche “Voglio vederti Dalla” dalle ore 22:30 alle ore 4:30 per celebrare una delle massime personalità nella storia della musica italiana nel migliore dei modi: cantando a squarcia gola i suoi brani migliori davanti a un pubblico incredulo.

Tra i più eclettici interpreti della musica italiana, capace di trascinare intere generazioni grazie alle sue strofe senza tempo, Lucio Dalla con la sua musica è riuscito a dar corpo a un caleidoscopio di emozioni.