NatWest 6 Nazioni, il match IRLANDA-ITALIA su DMAX

ROMA – Dopo l’esordio con i numeri 2 del mondo, la Nazionale Italiana di rugby prosegue la corsa nel NatWest 6 Nazioni: SABATO 10 FEBBRAIO si gioca a Dublino il match IRLANDA-ITALIA, previsto all’Aviva Stadium e in diretta su DMAX canale 52 a partire dalle ore 14:35 per il pre-partita del Rugby Social Club.

In studio spazio ad analisi, anticipazioni e approfondimenti, come sempre in compagnia di Daniele Piervincenzi e Paul Griffen, mentre a bordocampo dallo stadio, Rubio svelerà alcuni dettagli folcloristici sulle tifoserie. Antonio Raimondi e Vittorio Munari ai microfoni per le telecronache, pronti al fischio d’inizio delle ore 15:15.

A seguire, si gioca INGHILTERRA-GALLES (con calcio d’inizio alle 17:45) sul campo di Twickenham a Londra. Domenica 11 febbraio è la volta di SCOZIA-FRANCIA, con collegamento DMAX dalle ore 15:40.

Rugby Social Club pronto a raccontare la due-giorni di partite, con ospite l’ex Azzurro Carlo Festuccia e il contributo dei fan da casa, che grazie al social stream possono interagire con Daniele e Paul e il pubblico in studio.

Le partite sono visibili anche in live streaming su DPLAY.

Per il 6 Nazioni Femminile su Eurosport 2: largo a Irlanda-Italia, in programma domenica 11 febbraio alle ore 20:00.