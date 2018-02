Chiude Italia 2, Mediaset fa spazio a Focus e ad un nuovo canale

ROMA – E’ arrivata la conferma. Mediaset chiude Italia 2.

Il canale giovane, nato nel luglio 2011, cesserà le trasmissioni nei prossimi mesi.

La notizia è stata confermata dalla dirigenza Mediaset a L’ITALIA IN DIGITALE, ma già da tempo si rincorrevano voci sul futuro nero della rete.

Le motivazioni per la chiusura di Italia 2 sono molteplici.

In primis, i risultati deludenti dello share, sempre più in calo negli ultimi anni.

Inoltre, Mediaset ha annunciato l’acquisto del canale 20 del digitale terrestre, con l’intenzione di creare una rete competitiva che trasmetta serie e film recenti. Molti dei contenuti di Italia 2 (come The Big Bang Theory) dovrebbero traslocare proprio sul nuovo canale.

Infine, l’intenzione di Mediaset è quella di riprendersi Focus, al momento appoggiato sul canle 56 del gruppo Discovery.

La programmazione di Focus si sposterebbe quindi sul canale 35, oggi Italia 2.