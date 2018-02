Nadia Toffa: “Ho avuto il cancro”. L’annuncio in diretta

ROMA – La ‘guerriera bionda’ ha vinto la sua battaglia iniziata qualche mese fa.

La prima puntata del 2018 de Le Iene , andata in onda ieri 11 febbraio, si è aperta con l’importante annuncio di Nadia Toffa: “Ho avuto un cancro. Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’intervento. Ora ve ne posso parlare, sto bene“.

Dopo due mesi di silenzio e cure mediche, l’inviata del programma Mediaset torna in tv: “Non tratteci da malati, siamo dei guerrieri! Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: commentate l’ultimo servizio visto, criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata“.

Grande commozione del pubblico e dei suoi colleghi accanto a lei, Nicola Savino e Matteo Viviani, per il suo grande coraggio e per il suo umorismo, che non ha perso.

“Non bisogna vergognarsi, questo è poco ma sicuro. Magari arriverò anche rasata se non vi dispiace”, ha ironizzato la ‘Toffa Nazionale’.