Deadly 60, su POP gli animali più pericolosi del mondo

ROMA – Dal 5 marzo arriva su POP, il canale kids di Sony Pictures Television Networks, Deadly 60, il divertente factual sugli animali più temibili e pericolosi della terra.

Il famoso naturalista e scrittore Steve Backshall condurrà i ragazzi in un avventuroso viaggio attraverso i continenti, alla scoperta delle creature più letali al mondo, infatti la missione di Steve è proprio quella di andare alla ricerca di tutti quegli animali che le altre persone passano la vita ad evitare.

Nella lista di Steve ci sono specie all’apparenza innocue come l’ippopotamo e la seppia, ma che in realtà possono rivelarsi killer spietati e molto efficaci, animali dalle dimensioni microscopiche ma perfettamente in grado di contrastare predatori ben più temibili, e, ancora, i tanto maestosi quanto spaventosi squali bianchi e i letali alligatori.

La serie , prodotta da BBC Worldwide Ltd, è destinata ad affascinare i ragazzi, consentendo loro di conoscere da vicino alcune delle meraviglie della natura.

In questa prima stagione che andrà in onda su POP, disponibile al canale 45 del Digitale Terrestre e di Tivùsat, Steve ci porterà il venerdì ed il sabato alle 20.45 alla ricerca dei 60 animali più letali della terra, in un viaggio attraverso la battaglia per la sopravvivenza dove la taglia non è l’elemento decisivo.