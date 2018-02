Amazon cambia rotta. Volano lettere di licenziamento

ROMA – Amazon cambia rotta.

Infatti per moltissimi dipendenti, soprattutto nel quartier generale di Seattle, è in arrivo la lettera di licenziamento.

“Nell’ambito del nostro annuale processo di pianificazione, stiamo facendo degli aggiustamenti sul numero di addetti nella società: piccole riduzioni in un paio di posti e forti assunzioni in molti altri – si legge in una nota dell’azienda – Per i lavoratori impattati dai tagli lavoriamo per cercare posizioni nelle aree in cui stiamo assumendo“.