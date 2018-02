ROMA – L’operazione “otaku” di Netflix si espande, raggiungendo il mondo di SAO.

Il colosso dello streaming realizzerà una serie tv live action di Sword Art Online.

Netflix ha annunciato l’acquisizione dei diritti, dando parola di mantenersi il più fedele possibile alle light novel originali di Reki Kawahara e abec.

La promessa include anche la scelta di attori asiatici, per evitare un altro caso “whitewashing”, come quello scoppiato con il live action di Death Note.

Il “whitewashing” è un neologismo inglese per indicare produzioni cinematografiche tratte da romanzi, videogiochi, manga o anime, in cui i protagonisti vengono “occidentalizzati”, cambiando di fatto le loro origini.

Il live action di Sword Art Online

Intervistata da Collider per parlare del suo lavoro Altered Carbon, Laeta Kalogridis, produttrice e sceneggiatrice di pellicole di successo come Shutter Island e Alexander, ha confermato l’acquisizione da parte di Netflix di Sword Art Online e che avrà attori asiatici protagonisti.

Sarà proprio lei ad adattare la sceneggiature del live action.

“SAO è una proprietà giapponese essenziale, in cui Kirito e Asuna, che sono i due protagonisti, sono giapponesi: nella serie tv, Kirito e Asuna saranno interpretati da attori asiatici”, ha affermato.

“Quando l’ho venduto a Netflix, eravamo tutti d’accordo. Non sono interessati al whitewashing come non lo sono io”

Sword Art Online

Sword Art Online è a serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec.

Un’opera dal successo straordinario con circa 17 milioni di volumi stampati in diversi paesi (tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito), 2 stagioni anime e uno speciale, tutti di enorme successo, e una terza stagione in cantiere: una saga che appassiona gli spettatori di tutto il mondo e un adattamento anime premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award.

Dalla serie è stato tratto anche un film d’animazione intitolato Sword Art Online – The Movie: Ordinal Scale, arrivato nei cinema italiani nel giugno 2017 distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit.

Vastissimo anche il merchandising correlato: videogiochi (ne sono stati realizzati 3 per Playstation e uno per i cellulari), manga, costumi e naturalmente le spade che danno il titolo alla serie.